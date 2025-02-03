После муниципальных выборов в ЦИК Азербайджана поступили 20 обращений

В ЦИК после муниципальных выборов поступило 20 обращений.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Day.Az.

"14 обращений рассматриваются в соответствующих окружных избирательных комиссиях. На сегодняшнем заседании два обращения были направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения", - сказал он.

Кроме того, были рассмотрены обращения по Имишлинскому избирательному округу № 81 (2 обращения), Билясуварскому округу № 69, Агдамскому сельскому избирательному округу № 119, Зардаб-Кюрдамир-Уджарскому избирательному округу № 95, Имишли-Саатлинскому округу № 82, Насими-Сабаильскому избирательному округу №23.

Обращения по избирательным округам № 119 и 95 не были удовлетворены, так как не нашли подтверждения.

Обращения по избирательным округам № 69 и 82 были направлены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Согласно решению ЦИК, отменены результаты по пяти избирательным участкам по Имишлинскому избирательному округу № 81 и по одному участку - по Насими-Сабаильскому избирательному округу № 23.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.