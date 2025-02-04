https://news.day.az/society/1727748.html В Азербайджане меняется правило рекламы этой продукции В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции с содержанием алкоголя более 5 процентов. Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.
В Азербайджане меняется правило рекламы этой продукции
В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции с содержанием алкоголя более 5 процентов.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.
Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы не сможет рекламировать винодельческую продукцию с содержанием алкоголя более 5 процентов в материалах, размещенных на цифровой платформе.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане мобильные приложения будут считаться носителями рекламы.
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