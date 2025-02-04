В Азербайджане меняется правило рекламы этой продукции

В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции с содержанием алкоголя более 5 процентов.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы не сможет рекламировать винодельческую продукцию с содержанием алкоголя более 5 процентов в материалах, размещенных на цифровой платформе.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане мобильные приложения будут считаться носителями рекламы.