Фото осколков ракеты ПВО, подбившей азербайджанский самолет

Опубликованы фотографии осколков ракеты ПВО, которой было подбито пассажирское воздушное судно Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как передает Day.Az, соответствующие фотографии были выложены в предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL? опубликованном Министерством транспорта Казахстана.

Отметим, что сегодня Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 39 человек, 27 были ранены и доставлены в больницу. Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.