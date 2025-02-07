В одном из районов Азербайджана приостановлена работа газозаправочной станции

МЧС Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасности на промышленных и горнодобывающих объектах в рамках своих полномочий через Государственное Агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Инспекторами агентства был проведен плановый осмотр на газозаправочной станции, расположенной на улице Азая Казымова в городе Гёйгёль, принадлежащей частному предпринимателю Алиеву Низами Рза оглу.

В ходе проверки были выявлены нарушения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, на газозаправочной станции не проводились регулярные проверки защитных клапанов и манометров, установленных на 3-х газовых баллонах, а также несмотря на то, что эти баллоны были сняты с учета в агентстве по запросу владельца, они продолжали эксплуатироваться. Кроме того, один из этих баллонов имел просроченную дату обязательной проверки.

Поскольку устранение выявленных нарушений на месте невозможно, а также учитывая угрозу, которую они представляют для жизни и здоровья людей, эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена сотрудниками агентства, а владельцу была вручена копия акта о нарушениях с требованием их устранения.