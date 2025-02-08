Снижен скоростной режим пассажирских и грузовых поездов
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизили скорость движения на некоторых железнодорожных маршрутах из-за неблагоприятных погодных условий в стране.
Как сообщили Day.Az в АЖД, с целью обеспечения безопасности движения, на маршрутах Абшеронская кольцевая, Баку-Агстафа-Баку, Баку-Габала-Баку и Баку-Балакен-Баку для пассажирских поездов введены ограничения по скорости.
Также в ведомстве отметили, что возможны отклонения от установленного графика движения поездов.
АЖД призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов в условиях непогоды, а также просит пассажиров соблюдать осторожность при ожидании поездов на станциях и платформах.
Кроме того, скоростной режим грузовых поездов также регулируется с учетом текущих погодных условий.
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