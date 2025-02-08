Снижен скоростной режим пассажирских и грузовых поездов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизили скорость движения на некоторых железнодорожных маршрутах из-за неблагоприятных погодных условий в стране.

Как сообщили Day.Az в АЖД, с целью обеспечения безопасности движения, на маршрутах Абшеронская кольцевая, Баку-Агстафа-Баку, Баку-Габала-Баку и Баку-Балакен-Баку для пассажирских поездов введены ограничения по скорости.

Также в ведомстве отметили, что возможны отклонения от установленного графика движения поездов.

АЖД призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов в условиях непогоды, а также просит пассажиров соблюдать осторожность при ожидании поездов на станциях и платформах.

Кроме того, скоростной режим грузовых поездов также регулируется с учетом текущих погодных условий.