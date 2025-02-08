Дорожная полиция призвала водителей быть бдительнее

Главное управление дорожной полиции Азербайджана призвало водителей к повышенной бдительности и строгому соблюдению правил безопасности из-за неблагоприятных погодных условий в стране.

Как сообщили Day.Az в Управлении, водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать необходимую дистанцию, проверять техническое состояние автомобилей и по возможности избегать использования транспорта, шины которого не подходят для зимнего сезона.

"В связи с высокой вероятностью обледенения дорог в горных районах, следует воздержаться от поездок в такие регионы на автомобилях, не оснащенных зимними шинами или не соответствующих техническим стандартам. Неопытным водителям стоит избегать вождения на обледенелых дорогах", - говорится в заявлении.

Кроме того, дорожная полиция призывает пешеходов быть особенно внимательными, поскольку неблагоприятные погодные условия могут создать дополнительные опасности на дорогах.