https://news.day.az/society/1728900.html Запущен новый рейс в Шушу Cтартовал первый автобусный рейс из Мингячевира в Шушу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом объявило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Билеты можно приобрести через портал www.biletim.az. Автобусы отправляются ежедневно: из Мингячевира в Шушу - в 08:00, из Шуши в Мингячевир - в 16:00.
Запущен новый рейс в Шушу
Cтартовал первый автобусный рейс из Мингячевира в Шушу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом объявило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Билеты можно приобрести через портал www.biletim.az. Автобусы отправляются ежедневно:
- из Мингячевира в Шушу - в 08:00,
- из Шуши в Мингячевир - в 16:00.
Напомним, что для поездок в освобождённые территории необходимо предварительное разрешение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре