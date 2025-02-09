https://news.day.az/society/1728900.html

Запущен новый рейс в Шушу

Cтартовал первый автобусный рейс из Мингячевира в Шушу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом объявило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Билеты можно приобрести через портал www.biletim.az. Автобусы отправляются ежедневно: из Мингячевира в Шушу - в 08:00, из Шуши в Мингячевир - в 16:00.