Запущен новый рейс в Шушу

Cтартовал первый автобусный рейс из Мингячевира в Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом объявило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Билеты можно приобрести через портал www.biletim.az. Автобусы отправляются ежедневно:

  • из Мингячевира в Шушу - в 08:00,
  • из Шуши в Мингячевир - в 16:00.

Напомним, что для поездок в освобождённые территории необходимо предварительное разрешение.