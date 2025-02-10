На что нужно обращать внимание при вождении автомобиля в снежную погоду?

Известно, что в зимние месяцы заснеженные и обледенелые дороги представляют серьёзную угрозу для водителей. Скольжение на дорогах, сокращение видимости и снижение сцепления шин с дорогой повышают риск аварий.

Как сообщает Day.Az, специалисты рекомендуют водителям быть внимательными и следовать определённым правилам при вождении в снежную погоду.

Основные правила управления автомобилем в снег:

Используйте зимние шины

Обычные шины опасны для заснеженных и обледенелых дорог. Зимние шины благодаря специальному резиновому составу и глубокому протектору улучшают сцепление с дорогой и снижают риск заноса.

Уменьшайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию

В снежную погоду сцепление шин с дорогой уменьшается, поэтому важно снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств минимум в два раза.

Избегайте резких движений

Резкое вращение руля, внезапное торможение или резкое ускорение на скользких дорогах могут привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуется плавное управление рулём и постепенное торможение.

Используйте системы ABS и ESP

Если ваш автомобиль оборудован системами ABS (антиблокировочная система) и ESP (система электронной стабилизации), они помогут предотвратить занос автомобиля.

Обратите внимание на технику торможения

Внезапное торможение на заснеженной дороге может привести к заносу. Если в вашем автомобиле нет ABS, безопаснее постепенно снижать скорость, мягко и последовательно нажимая на педаль тормоза.

Совершайте повороты заблаговременно

Снижайте скорость вовремя и начинайте поворот раньше, чтобы избежать заноса на поворотах.

Правильно используйте фары

В снежную погоду видимость ухудшается, поэтому рекомендуется использовать ближний свет фар. В туманную и очень снежную погоду важно включать противотуманные фары.

Обратите внимание на обледенелые участки дороги

Обледенение чаще всего встречается на мостах, перекрёстках, тенистых участках дороги и на подъёмах и спусках. Следует проявлять особую осторожность, проезжая эти зоны.

Держите при себе зимние принадлежности

Если вы управляете автомобилем в снег, рекомендуется иметь в машине скребок для льда, лопату, цепи противоскольжения, антифриз, тёплую одежду и питьевую воду.

Проверьте состояние топлива и аккумулятора

В холодную погоду расход топлива увеличивается, поэтому желательно держать бак полным. Также важно, чтобы аккумулятор не был разряжен, так как холодная погода снижает его мощность.