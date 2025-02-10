https://news.day.az/society/1729199.html Паника в соцсетях - правда ли, что школьникам предлагают наркотики? В последние дни в социальных сетях активно обсуждалась информация о том, что неизвестные лица якобы раздают азербайджанским школьникам наркотики, замаскированные под конфеты. Однако Министерство внутренних дел Азербайджана опровергло эти слухи. Как передает Day.Az, образовательный портал AzEdu.az обратился за комментарием в ведомство.
Паника в соцсетях - правда ли, что школьникам предлагают наркотики?
В последние дни в социальных сетях активно обсуждалась информация о том, что неизвестные лица якобы раздают азербайджанским школьникам наркотики, замаскированные под конфеты. Однако министерство внутренних дел Азербайджана опровергло эти слухи.
Как передает Day.Az, образовательный портал AzEdu.az обратился за комментарием в ведомство.
"Утверждения о том, что распространяемая фотография сделана в Азербайджане, не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе МВД.
По данным министерства, фотография с наркотиками в форме конфет, которая разошлась по соцсетям и мессенджерам, не имеет никакого отношения к Азербайджану.
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