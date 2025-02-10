Паника в соцсетях

- правда ли, что школьникам предлагают наркотики?

В последние дни в социальных сетях активно обсуждалась информация о том, что неизвестные лица якобы раздают азербайджанским школьникам наркотики, замаскированные под конфеты. Однако министерство внутренних дел Азербайджана опровергло эти слухи.

Как передает Day.Az, образовательный портал AzEdu.az обратился за комментарием в ведомство.

"Утверждения о том, что распространяемая фотография сделана в Азербайджане, не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе МВД.

По данным министерства, фотография с наркотиками в форме конфет, которая разошлась по соцсетям и мессенджерам, не имеет никакого отношения к Азербайджану.