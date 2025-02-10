Опасный переход в бакинском поселке вызывает обеспокоенность местных жителей

Жители поселка Сангачал в Гарадагском районе Баку выражают обеспокоенность из-за того, что водители игнорируют пешеходный переход на участке трассы Баку-Газах, проходящем через их населенный пункт.

Как передает Day.Az, данные кадры были распространены в соцсетях.

Несмотря на наличие разметки, автомобилисты продолжают двигаться на высокой скорости, не снижая ее перед переходом.

Местные жители считают, что для безопасности необходимо строительство надземного перехода.