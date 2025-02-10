https://news.day.az/society/1729233.html Опасный переход в бакинском поселке вызывает обеспокоенность местных жителей - ВИДЕО Жители поселка Сангачал в Гарадагском районе Баку выражают обеспокоенность из-за того, что водители игнорируют пешеходный переход на участке трассы Баку - Газах, проходящем через их населенный пункт. Как передает Day.Az, данные кадры были распространены в соцсетях.
Опасный переход в бакинском поселке вызывает обеспокоенность местных жителей - ВИДЕО
Жители поселка Сангачал в Гарадагском районе Баку выражают обеспокоенность из-за того, что водители игнорируют пешеходный переход на участке трассы Баку-Газах, проходящем через их населенный пункт.
Как передает Day.Az, данные кадры были распространены в соцсетях.
Несмотря на наличие разметки, автомобилисты продолжают двигаться на высокой скорости, не снижая ее перед переходом.
Местные жители считают, что для безопасности необходимо строительство надземного перехода.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре