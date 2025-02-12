https://news.day.az/society/1729623.html В Баку выявлены недочеты в хлебном цехе - ФОТО В ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности на хлебопекарном предприятии, принадлежащем ОАО "Карабах" и расположенном на улице А.Манафова, выявлен ряд недочетов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство продбезопасности.
В Баку выявлены недочеты в хлебном цехе - ФОТО
В ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности в хлебном цехе, принадлежащем ОАО "Карабах" и расположенном на улице А.Манафова, выявлен ряд недочетов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство продбезопасности.
Сообщается, что процесс переработки на предприятии осуществлялся не в соответствии с нормативными требованиями, выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил.
В связи с этим был составлен административный протокол в отношении руководства предприятия. Разбирательство продолжается.
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