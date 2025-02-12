В Баку выявлены недочеты в хлебном цехе

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности в хлебном цехе, принадлежащем ОАО "Карабах" и расположенном на улице А.Манафова, выявлен ряд недочетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство продбезопасности.

Сообщается, что процесс переработки на предприятии осуществлялся не в соответствии с нормативными требованиями, выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил.

В связи с этим был составлен административный протокол в отношении руководства предприятия. Разбирательство продолжается.