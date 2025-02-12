В Баку протестирует действующих госслужащих

16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для продолжения госслужбы на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также приемный экзамен на должности по подгруппе BB (типа B).

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил ГЭЦ.

Сообщается, что тестовый экзамен по подгруппе должностей BB пройдет в электронной форме. Для участия в экзамене регистрацию прошли 812 кандидатов. Для сдачи экзамена на продолжение госслужбы зарегистрировались 119 кандидатов.

Экзамен начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Прибывшие после 15:45 к экзамену допускаться не будут.

Кандидатам необходимо иметь при себе удостоверение личности и карту допуска.