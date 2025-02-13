В азербайджанском районе завершена масштабная реконструкция автодороги

В Гёйгёльском районе завершена полная реконструкция 7-километровой дороги Керемли, которая ответвляется от 5-го км трассы местного значения Топалгасанлы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога, реконструированная по IV технической категории, была расширена до 10 метров. Теперь она включает 6 метров проезжей части и 2 метра обочин.

Кроме того, для обеспечения удобства транспортного движения в период строительства была построена временная альтернативная гравийная дорога длиной 5 100 метров.