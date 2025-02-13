https://news.day.az/society/1729892.html В азербайджанском районе завершена масштабная реконструкция автодороги - ФОТО - ВИДЕО В Гёйгёльском районе завершена полная реконструкция 7-километровой дороги Керемли, которая ответвляется от 5-го км трассы местного значения Топалгасанлы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Дорога, реконструированная по IV технической категории, была расширена до 10 метров.
В азербайджанском районе завершена масштабная реконструкция автодороги - ФОТО - ВИДЕО
В Гёйгёльском районе завершена полная реконструкция 7-километровой дороги Керемли, которая ответвляется от 5-го км трассы местного значения Топалгасанлы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Дорога, реконструированная по IV технической категории, была расширена до 10 метров. Теперь она включает 6 метров проезжей части и 2 метра обочин.
Кроме того, для обеспечения удобства транспортного движения в период строительства была построена временная альтернативная гравийная дорога длиной 5 100 метров.
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