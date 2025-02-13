В Азербайджане насмерть сбиты пешеходы

Несмотря на неоднократные разъяснительные мероприятия с использованием реальных кадров, число пешеходов, которые безразлично относятся к вопросам безопасности, остаётся высоким.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции, 12 февраля около 07:00 на 22-м километре дороги Баку-Шамахы автомобиль марки Hyundai под управлением Расула Рзалы сбил жителя столицы Рамиля Бабаева.

А 13 февраля около 04:00 на трассе Баку-Мярдякан водитель автомобиля Nissan Нурлан Касымов совершил наезд на жительницу столицы Гюнель Шербетову, после чего по пострадавшей проехал следовавший сзади автомобиль Ford.

Оба пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте без соблюдения мер предосторожности и скончались на месте происшествия.

Главное управление государственной дорожной полиции вновь призывает пешеходов делать правильные выводы из демонстрируемых реальных примеров, строго соблюдать правила дорожного движения и не проявлять халатность по отношению к собственной жизни и безопасности других участников дорожного движения.