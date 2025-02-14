Сколько преступлений раскрыто за сутки?

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 61 преступление, зарегистрированное за этот период, а также 7 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 123 человека, находящихся в розыске, включая 101 человека, разыскиваемого за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 31 преступление, связанное с наркотиками, а также 17 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 53 подозреваемых.