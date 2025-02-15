https://news.day.az/society/1730444.html В Джалилабаде изъято незаконно хранящееся оружие Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. Сообщается, что в результате проведенных мероприятий у граждан было изъято 5 ружей различных марок.
В Джалилабаде изъято незаконно хранящееся оружие
Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в результате проведенных мероприятий у граждан было изъято 5 ружей различных марок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре