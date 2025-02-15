https://news.day.az/society/1730444.html

В Джалилабаде изъято незаконно хранящееся оружие

Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. Сообщается, что в результате проведенных мероприятий у граждан было изъято 5 ружей различных марок.