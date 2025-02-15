В прибрежной зоне Сумгайыта обнаружено оружие и боеприпасы

В городе Сумгайыт на берегу моря обнаружены автомат и патроны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, находа была обнаружена в ходе мероприятий по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

"В результате очередных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в прибрежной зоне в городе Сумгайыт были обнаружены и изъяты 1 автомат и 4 патрона", - отмечается в сообщении.