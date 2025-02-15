https://news.day.az/society/1730481.html В прибрежной зоне Сумгайыта обнаружено оружие и боеприпасы В городе Сумгайыт на берегу моря обнаружены автомат и патроны. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, находа была обнаружена в ходе мероприятий по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.
В прибрежной зоне Сумгайыта обнаружено оружие и боеприпасы
В городе Сумгайыт на берегу моря обнаружены автомат и патроны.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, находа была обнаружена в ходе мероприятий по выявлению и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.
"В результате очередных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в прибрежной зоне в городе Сумгайыт были обнаружены и изъяты 1 автомат и 4 патрона", - отмечается в сообщении.
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