Необычные кражи из бакинских магазинов

В Баку из магазинов украдены платежные терминалы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о краже двух платежных терминалов с 5 400 манатами в общей сложности, установленных в магазинах на территории Бинагадинского района.

В результате мер, принятых сотрудниками 43-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый 29-летний В.Гусейнов.

Разбирательство продолжается.