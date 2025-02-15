https://news.day.az/society/1730483.html Необычные кражи из бакинских магазинов В Баку из магазинов украдены платежные терминалы. Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о краже двух платежных терминалов с 5 400 манатами в общей сложности, установленных в магазинах на территории Бинагадинского района.
Необычные кражи из бакинских магазинов
В Баку из магазинов украдены платежные терминалы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о краже двух платежных терминалов с 5 400 манатами в общей сложности, установленных в магазинах на территории Бинагадинского района.
В результате мер, принятых сотрудниками 43-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый 29-летний В.Гусейнов.
Разбирательство продолжается.
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