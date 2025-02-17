https://news.day.az/society/1730741.html Тяжелая авария в Баку - есть погибшие - ВИДЕО В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории столичного поселка Сабунчи. Так, в 23: 30 на проспекте Гейдара Алиева столкнулись 3 автомобиля марок "Mercedes", "Renault" и "Changan".
Тяжелая авария в Баку - есть погибшие - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории столичного поселка Сабунчи.
Так, в 23: 30 на проспекте Гейдара Алиева столкнулись 3 автомобиля марок "Mercedes", "Renault" и "Changan".
В результате аварии водитель "Changan" Мамедов Рамиль Салех оглы 1988 года рождения и его двухлетняя дочь погибли на месте происшествия.
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