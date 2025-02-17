Тяжелая авария в Баку

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории столичного поселка Сабунчи.

Так, в 23: 30 на проспекте Гейдара Алиева столкнулись 3 автомобиля марок "Mercedes", "Renault" и "Changan".

В результате аварии водитель "Changan" Мамедов Рамиль Салех оглы 1988 года рождения и его двухлетняя дочь погибли на месте происшествия.