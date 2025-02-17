Пожарная служба о результатах работы за минувшие сутки

Силы МЧС Азербайджана за минувшие сутки спасли 2 человек, а в результате аварийно-спасательных работ соответствующим органам переданы останки троих людей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлено 54 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту дорожной аварии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей. Всего за прошедшие сутки спасены трое.