Пожарная служба о результатах работы за минувшие сутки
Силы МЧС Азербайджана за минувшие сутки спасли 2 человек, а в результате аварийно-спасательных работ соответствующим органам переданы останки троих людей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлено 54 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту дорожной аварии.
В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей. Всего за прошедшие сутки спасены трое.
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