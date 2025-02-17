Оплачивать проезд в общественном транспорте станет еще удобнее

Возможности онлайн-оплаты в общественном транспорте расширяются.

Как сообщает Day.Az, пассажиры предлагают создать условия для использования бесконтактных NFC-карт, что сделает оплату проезда еще удобнее.

В Агентстве наземного транспорта рассказали "Xəzər Xəbər", что ведется активная работа по ускоренному внедрению системы безналичной оплаты проезда. В ближайшем будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью различных платежных средств, включая NFC.

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