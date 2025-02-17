https://news.day.az/society/1730767.html Оплачивать проезд в общественном транспорте станет еще удобнее - ВИДЕО Возможности онлайн-оплаты в общественном транспорте расширяются. Как сообщает Day.Az, пассажиры предлагают создать условия для использования бесконтактных NFC-карт, что сделает оплату проезда еще удобнее.
Оплачивать проезд в общественном транспорте станет еще удобнее - ВИДЕО
Возможности онлайн-оплаты в общественном транспорте расширяются.
Как сообщает Day.Az, пассажиры предлагают создать условия для использования бесконтактных NFC-карт, что сделает оплату проезда еще удобнее.
В Агентстве наземного транспорта рассказали "Xəzər Xəbər", что ведется активная работа по ускоренному внедрению системы безналичной оплаты проезда. В ближайшем будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью различных платежных средств, включая NFC.
Подробнее - в видеорепортаже:
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