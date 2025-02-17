В Бакинском военном суде будет рассмотрено дело о коррупционном преступлении

Начинается судебное разбирательство по еще одному эпизоду уголовного дела, взятому в отдельное производство, по факту хищения 143 миллионов манатов в минобороны Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, перед судом предстанет начальник финансовой службы N-ской воинской части капитан Вахид Новрузлу.

Он был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ).

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском военном суде.

Первое заседание состоится 28 февраля.