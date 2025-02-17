https://news.day.az/society/1730908.html В Бакинском военном суде будет рассмотрено дело о коррупционном преступлении Начинается судебное разбирательство по еще одному эпизоду уголовного дела, взятому в отдельное производство, по факту хищения 143 миллионов манатов в минобороны Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, перед судом предстанет начальник финансовой службы N-ской воинской части капитан Вахид Новрузлу.
В Бакинском военном суде будет рассмотрено дело о коррупционном преступлении
Начинается судебное разбирательство по еще одному эпизоду уголовного дела, взятому в отдельное производство, по факту хищения 143 миллионов манатов в минобороны Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, перед судом предстанет начальник финансовой службы N-ской воинской части капитан Вахид Новрузлу.
Он был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ).
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском военном суде.
Первое заседание состоится 28 февраля.
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