https://news.day.az/society/1731178.html СГБ Азербайджана разоблачила и задержала лже-сотрудника MİDA Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении гражданина Азербайджанской Республики Шарифова Кянана Урфан оглу меру пресечения в виде заключения под стражу.
СГБ Азербайджана разоблачила и задержала лже-сотрудника MİDA
Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении гражданина Азербайджанской Республики Шарифова Кянана Урфан оглу меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает Day.Az, Кянан Шарифов был задержан по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики на основании обращения Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Азербайджанской Республики.
Вместе с другими лицами он подозревается в хищении денежных средств в крупном размере у многочисленных граждан, изготовлении и использовании поддельных документов от имени MİDA, которые отправлялись по различным адресам, включая банки.
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