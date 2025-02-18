Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) предупредило водителей в связи с вероятностью повышения скользкости на автодорогах.

Как сообщает Day.Az, наблюдаемая на территории страны дождливая погода увеличила риск аварий на магистралях.

"Особенно при мелком дожде пыль, песок и мелкие частицы от автомобильных шин, смешиваясь с водой, образуют на асфальте тонкий слой, что многократно повышает скольжение, особенно в утренние и вечерние часы. Также не стоит забывать, что лужи на дороге уменьшают сцепление шин с асфальтовым покрытием. Наезд на лужу на высокой скорости может резко изменить траекторию движения автомобиля и привести к потере управления.

Учитывая существенное ограничение видимости в туман и морось, ГУГДП в очередной раз настоятельно просит водителей максимально снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию до едущего впереди транспортного средства, следить за исправностью стеклоочистителей и световых приборов автомобиля, проявлять особую осторожность при проезде через лужи, а также принимать во внимание интересы других участников дорожного движения", - отмечается в сообщении.