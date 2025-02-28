В Уссурийске почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Диаспорская организация "Наша эра", действующая в Уссурийске Приморского края России, провела памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

Затем были продемонстрированы видео- и фотоматериалы, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии.

Председатель организации Зиядхан Джамалов и его дети проинформировали участников мероприятия о жестокой резне, совершенной армянскими бандитскими отрядами против мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин, детей и стариков.

Была выражена уверенность в том, что народ Азербайджана и азербайджанцы всего мира не позволят забыть военные преступления армянских военных формирований против человечности. Как под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность нашей страны, так и виновные в Ходжалинском геноциде понесут ответственность перед судом.