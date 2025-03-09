ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет тестовые экзамены для желающих поступить на госслужбу на должности, соответствующие группам административных должностей AB и AC типа А (административные руководящие должности), а также группам BA и BB типа B (административные исполнительные должности).
Как сообщает Day.Az, экзамены будут организованы в электронной форме с использованием компьютеров в две смены в Баку и Нахчыване.
Экзамены начинаются в 11:00 и 16:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45 и 15:45 соответственно, к экзамену не допускаются. В пропускном листе указаны место экзамена, здание, время прибытия и другая необходимая информация.
Регистрация на экзамен проводилась с 5 по 25 февраля 2025 года, и за этот период зарегистрировались 1 716 кандидатов.
Кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в экзамене, могут распечатать "Лист пропуска на экзамен" с сайта ГЭЦ.
Экзаменуемые должны иметь при себе:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Лист пропуска на экзамен".
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