ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет тестовые экзамены для желающих поступить на госслужбу на должности, соответствующие группам административных должностей AB и AC типа А (административные руководящие должности), а также группам BA и BB типа B (административные исполнительные должности).

Как сообщает Day.Az, экзамены будут организованы в электронной форме с использованием компьютеров в две смены в Баку и Нахчыване.

Экзамены начинаются в 11:00 и 16:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45 и 15:45 соответственно, к экзамену не допускаются. В пропускном листе указаны место экзамена, здание, время прибытия и другая необходимая информация.

Регистрация на экзамен проводилась с 5 по 25 февраля 2025 года, и за этот период зарегистрировались 1 716 кандидатов.

Кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в экзамене, могут распечатать "Лист пропуска на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Экзаменуемые должны иметь при себе:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Лист пропуска на экзамен".