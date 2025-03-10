Зачитан приговор Тофигу Ягублу и Эльнуру Мамедову

Завершился судебный процесс по уголовному делу члена Национального совета Тофига Ягублу и обвиняемого вместе с ним журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Согласно приговору, Тофиг Ягублу был приговорен к 9 годам, а Эльнур Мамедов - к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что Тофигу Ягублу были предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков), 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1 настоящего Кодекса) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе расследования в качестве обвиняемого был привлечен Эльнур Мамедов (Вагифоглу). Ему было предъявлено обвинение по статьям 178 (мошенничество) и 320 (изготовление и использование поддельных документов) Уголовного кодекса. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.