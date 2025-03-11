https://news.day.az/society/1736211.html Сколько образовательных кредитов получили студенты в Азербайджане? За февраль на электронный портал Фонда студенческих образовательных кредитов поступило 5574 заявки для получения образовательных студенческих кредитов, из них 3553 были одобрены и заключены договора. Об этом сообщили Day.Az в Фонде студенческих образовательных кредитов.
Сколько образовательных кредитов получили студенты в Азербайджане?
За февраль на электронный портал Фонда студенческих образовательных кредитов поступило 5574 заявки для получения образовательных студенческих кредитов, из них 3553 были одобрены и заключены договора.
Об этом сообщили Day.Az в Фонде студенческих образовательных кредитов.
Было отмечено, что подача заявок на получение студенческого кредита на обучение в весеннем семестре 2024/2025 учебного года началась с 17 февраля.
Отметим, что согласно статистике, с начала деятельности Фонда по сегодняшний день оформлено 50 тысяч 992 договора по студенческим образовательным кредитам.
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