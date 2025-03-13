https://news.day.az/society/1736590.html На Земле начнется затяжная магнитная буря - ВИДЕО Сегодня на Земле начнется затяжная магнитная буря, передает Day.Az. С начала весны отмечается ухудшение геомагнитной обстановки из-за коронарной дыры на Солнце. С 13 марта плотность и скорость солнечного ветра усилится и ожидается магнитная буря, которая может затянуться на несколько дней, с небольшим перерывом.
На Земле начнется затяжная магнитная буря - ВИДЕО
Сегодня на Земле начнется затяжная магнитная буря, передает Day.Az.
С начала весны отмечается ухудшение геомагнитной обстановки из-за коронарной дыры на Солнце. С 13 марта плотность и скорость солнечного ветра усилится и ожидается магнитная буря, которая может затянуться на несколько дней, с небольшим перерывом. Начнется она сегодня вечером.
Уже сегодня ученые отметили возмущение геомагнитного поля Земли. Поэтому несмотря на затишье, метеочувствительным стоит запастись лекарствами, побольше пить, и побольше отдыхать. Возможны головные боли, тошнота, слабость и сердечная аритмия.
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