Сегодня на Земле начнется затяжная магнитная буря, передает Day.Az.

С начала весны отмечается ухудшение геомагнитной обстановки из-за коронарной дыры на Солнце. С 13 марта плотность и скорость солнечного ветра усилится и ожидается магнитная буря, которая может затянуться на несколько дней, с небольшим перерывом. Начнется она сегодня вечером.

Уже сегодня ученые отметили возмущение геомагнитного поля Земли. Поэтому несмотря на затишье, метеочувствительным стоит запастись лекарствами, побольше пить, и побольше отдыхать. Возможны головные боли, тошнота, слабость и сердечная аритмия.