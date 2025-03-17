https://news.day.az/society/1737799.html В Баку будет создан новый парк В Наримановском районе города Баку будет создан новый парк. Как сообщает Day.Az, парк будет разбит в районе улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриз и Талята Шихалиева.
В Баку будет создан новый парк
В Наримановском районе города Баку будет создан новый парк.
Как сообщает Day.Az, парк будет разбит в районе улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриз и Талята Шихалиева.
В связи с этим Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" подведомственное Исполнительной власти города Баку начало соответствующую работу.
Так, в настоящее время начаты работы по подготовке проектно-сметной документации нового парка.
ООО спрогнозировало, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 198,6 тысячи манатов.
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