https://news.day.az/society/1737902.html

Устранена ошибка сервера в приложении одной из служб такси - ФОТО

В приложении агрегатора Yango, который организует услуги такси и доставки в Азербайджане, возникла проблема. Как сообщает Day.Az, при открытии приложения появляется уведомление "ошибка сервера". Официальной информации о причине проблемы и сроках ее устранения пока нет. Новость обновляется