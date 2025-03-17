https://news.day.az/society/1737902.html Устранена ошибка сервера в приложении одной из служб такси - ФОТО В приложении агрегатора Yango, который организует услуги такси и доставки в Азербайджане, возникла проблема. Как сообщает Day.Az, при открытии приложения появляется уведомление "ошибка сервера". Официальной информации о причине проблемы и сроках ее устранения пока нет. Новость обновляется
Устранена ошибка сервера в приложении одной из служб такси - ФОТО
Устранена ошибка сервера, возникшая в приложении агрегатора такси и услуг доставки "Yango" в Азербайджане, сообщает Day.Az.
16:30
В приложении агрегатора Yango, который организует услуги такси и доставки в Азербайджане, возникла проблема.
Как сообщает Day.Az, при открытии приложения появляется уведомление "ошибка сервера".
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