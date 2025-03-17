Устранена ошибка сервера в приложении одной из служб такси

Устранена ошибка сервера, возникшая в приложении агрегатора такси и услуг доставки "Yango" в Азербайджане, сообщает Day.Az.

16:30

В приложении агрегатора Yango, который организует услуги такси и доставки в Азербайджане, возникла проблема.

Как сообщает Day.Az, при открытии приложения появляется уведомление "ошибка сервера".