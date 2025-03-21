https://news.day.az/society/1738907.html В Азербайджане изменяются цены на золото - ВИДЕО В Азербайджане изменились цены на золото. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, стоимость золота 585-й пробы, известного как "турецкое", достигла 130 манатов за грамм, а цена золота 750-й пробы, называемого "итальянским", выросла до 180 манатов за грамм.
В Азербайджане изменяются цены на золото - ВИДЕО
В Азербайджане изменились цены на золото.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, стоимость золота 585-й пробы, известного как "турецкое", достигла 130 манатов за грамм, а цена золота 750-й пробы, называемого "итальянским", выросла до 180 манатов за грамм.
Таким образом, за последние два месяца "турецкое" золото подорожало на 20 манатов, а "итальянское" - на 25-30 манатов.
По словам продавцов, удорожание драгоценного металла заметно отразилось на рынке, и они ожидают дальнейшего повышения цен в ближайшем будущем.
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