В Азербайджане изменяются цены на золото

В Азербайджане изменились цены на золото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, стоимость золота 585-й пробы, известного как "турецкое", достигла 130 манатов за грамм, а цена золота 750-й пробы, называемого "итальянским", выросла до 180 манатов за грамм.

Таким образом, за последние два месяца "турецкое" золото подорожало на 20 манатов, а "итальянское" - на 25-30 манатов.

По словам продавцов, удорожание драгоценного металла заметно отразилось на рынке, и они ожидают дальнейшего повышения цен в ближайшем будущем.

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