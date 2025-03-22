Названы причины отравления в Азербайджане в праздничные дни

В Азербайджане в праздничные дни отравились 12 человек.

Как сообщает Day.Az, заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра Азер Магсудов в интервью "Xəzər Xəbər" заявил, что обращения в основном связаны с пищевыми отравлениями. Пациентам, поступившим с жалобами на тошноту, рвоту и дискомфорт в желудке, была оказана необходимая медицинская помощь.

Заведующий отделением также назвал продукты, которые могли стать причиной отравления.

Он добавил, что случаев летального исхода среди поступивших за медицинской помощью зафиксировано не было.

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