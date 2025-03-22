https://news.day.az/society/1739102.html Названы причины отравления в Азербайджане в праздничные дни - ВИДЕО ВАзербайджане в праздничные дни отравились 12 человек. Как сообщает Day.Az, заведующего токсикологическим отделением Клинического медицинского центра Азер Магсудов в интервью "Xəzər Xəbər" заявил, что обращения в основном связаны с пищевыми отравлениями.
Названы причины отравления в Азербайджане в праздничные дни - ВИДЕО
В Азербайджане в праздничные дни отравились 12 человек.
Как сообщает Day.Az, заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра Азер Магсудов в интервью "Xəzər Xəbər" заявил, что обращения в основном связаны с пищевыми отравлениями. Пациентам, поступившим с жалобами на тошноту, рвоту и дискомфорт в желудке, была оказана необходимая медицинская помощь.
Заведующий отделением также назвал продукты, которые могли стать причиной отравления.
Он добавил, что случаев летального исхода среди поступивших за медицинской помощью зафиксировано не было.
Подробнее - в видеоматериале:
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