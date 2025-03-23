В Азербайджане готовятся к новому повышению пенсий и пособий

Сегодня истекает срок, установленный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для подготовки предложений по повышению пособий и пенсий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Парламентарий напомнил, что распоряжение Президента Азербайджана "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения" был подписан 23 декабря 2024 года:

"Учитывая, что Кабинету министров было выделено три месяца на подготовку предложений, можно предположить, что правительство уже завершило работу над этим вопросом. С другой стороны, нынешний социальный пакет охватит более 3 миллионов наших граждан. Для этого планируется выделить дополнительно свыше 1,5 миллиарда манатов. Это означает, что социальный пакет не ограничится только повышением зарплат и пенсий", - отметил он.

Депутат отметил, что документ о повышении пособий и пенсий будет подписан после завершения официального представления предложений.

"Какие именно пособия и пенсии будут увеличены, станет известно после подписания соответствующего документа. Это значит, что в ближайшее время, в соответствии с поручением главы государства, пособия и пенсии будут повышены. Это позволит в 2025 году углубить социальный пакет и расширить круг граждан, которые смогут воспользоваться мерами социальной поддержки", - заключил Вугар Байрамов.