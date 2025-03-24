В Азербайджане наблюдается дождливая погода

По информации на 10:00 24 марта, на территории Азербайджана местами наблюдаются переменные осадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 11 мм осадков.

На горных территориях шел снег, и самый большой снежный покров зафиксирован в Загатале (Алибей) - 24 см.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов тепла.

Ночью в Агусинском районе выпал град диаметром 6 мм.

В некоторых горных районах наблюдается туман, ограничивающий видимость до 500 метров.