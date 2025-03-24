https://news.day.az/society/1739453.html В Азербайджане наблюдается дождливая погода По информации на 10:00 24 марта, на территории Азербайджана местами наблюдаются переменные осадки. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 11 мм осадков. На горных территориях шел снег, и самый большой снежный покров зафиксирован в Загатале (Алибей) - 24 см.
В Азербайджане наблюдается дождливая погода
По информации на 10:00 24 марта, на территории Азербайджана местами наблюдаются переменные осадки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 11 мм осадков.
На горных территориях шел снег, и самый большой снежный покров зафиксирован в Загатале (Алибей) - 24 см.
Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов тепла.
Ночью в Агусинском районе выпал град диаметром 6 мм.
В некоторых горных районах наблюдается туман, ограничивающий видимость до 500 метров.
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