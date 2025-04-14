https://news.day.az/society/1744621.html Трагедия в Билясуваре: погиб недавно вернувшийся из армии парень - ФОТО В селе Бейдили Билясуварского района произошёл наезд на пешехода: микроавтобус марки Mercedes, которым управлял местный житель Тофиг Алиев, сбил Рашада Акберова, уроженца села Насимикенд (2005 года рождения).
Трагедия в Билясуваре: погиб недавно вернувшийся из армии парень - ФОТО
В селе Бейдили Билясуварского района произошёл наезд на пешехода: микроавтобус марки Mercedes, которым управлял местный житель Тофиг Алиев, сбил Рашада Акберова, уроженца села Насимикенд (2005 года рождения).
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавший скончался вечером в отделении реанимации Билясуварской центральной районной больницы, где врачи боролись за его жизнь.
Известно также, что трагедия произошла всего через пять дней после того, как молодой человек завершил службу в армии.
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