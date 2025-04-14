Трагедия в Билясуваре: погиб недавно вернувшийся из армии парень

В селе Бейдили Билясуварского района произошёл наезд на пешехода: микроавтобус марки Mercedes, которым управлял местный житель Тофиг Алиев, сбил Рашада Акберова, уроженца села Насимикенд (2005 года рождения).

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавший скончался вечером в отделении реанимации Билясуварской центральной районной больницы, где врачи боролись за его жизнь.

Известно также, что трагедия произошла всего через пять дней после того, как молодой человек завершил службу в армии.