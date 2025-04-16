В Баку изменилась схема движения одного из автобусных маршрутов

Маршрут регулярного автобуса №141E, следующего в направлении поселка Гала в Хазарском районе Баку, был продлён на дополнительные 4 километра в одну сторону.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на повышение транспортной доступности.

По информации агентства, благодаря корректировке маршрута жители поселка Гала смогут быстрее и удобнее добираться до центра транспортного обмена "Кёроглу", что существенно упростит их передвижение по городу.