https://news.day.az/society/1745122.html В Баку изменилась схема движения одного из автобусных маршрутов Маршрут регулярного автобуса №141E, следующего в направлении поселка Гала в Хазарском районе Баку, был продлён на дополнительные 4 километра в одну сторону. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на повышение транспортной доступности.
В Баку изменилась схема движения одного из автобусных маршрутов
Маршрут регулярного автобуса №141E, следующего в направлении поселка Гала в Хазарском районе Баку, был продлён на дополнительные 4 километра в одну сторону.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на повышение транспортной доступности.
По информации агентства, благодаря корректировке маршрута жители поселка Гала смогут быстрее и удобнее добираться до центра транспортного обмена "Кёроглу", что существенно упростит их передвижение по городу.
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