С военнообязанными проведены тренировки в полевых условиях

Согласно годовому плану подготовки министерства обороны Азербайджана, в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в одной из воинских частей специального назначения завершились учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"С военнообязанными были проведены просветительские беседы, им были разъяснены правила безопасности, для эффективного проведения досуга были организованы культурно-массовые мероприятия.

В ходе практических занятий в тренировочном центре участники ознакомились со стрелковым оружием и некоторым военным оборудованием, имеющимся в арсенале подразделений специального назначения, освоили правила их применения, а также выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

Затем, в соответствии с учебной программой, с привлеченными на сборы военнообязанными были проведены занятия по тактической и разведывательной подготовке.

В ходе практических занятий участники отработали методы скрытного передвижения группами, выполнили задачи по выходу на обозначенную территорию, приближению к вражескому объекту, устройству засады, захвату техники условного противника вместе с личным составом, а также другие учебные задачи",- отмечается в информации ведомства.