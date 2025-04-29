В Баку создан Центр по уходу за бездомными животными

При главе исполнительной власти города Баку создано юридическое лицо публичного права "Центр по уходу за бездомными животными".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Постановлением утверждены устав и структура юридического лица публичного права "Центр по уходу за бездомными животными".

Уставный фонд Центра составляет 2 000 000 манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии Департамента жилищно-коммунального хозяйства ИВ города Баку.

ИВ города Баку должна в течение трех дней с даты вступления в силу данного решения обратиться в министерство экономики в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" для государственной регистрации Центра, и в течение 1 дня с даты государственной регистрации Центра предоставить информацию об этом в Кабинет министров.

По согласованию с министерством экономики, в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", в течение 1 месяца со дня государственной регистрации Центра необходимо принять соответствующие меры для передачи государственного имущества, находящегося на балансе соответствующего органа исполнительной власти города Баку, на баланс Центра. Также, по согласованию с министерством финансов, должно быть обеспечено заключение договора с Центром для выплаты целевых средств, выделяемых из государственного бюджета на основании государственного заказа.