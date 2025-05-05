В Азербайджане разработали новую концепцию развития фармацевтического образования

С 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов на уровне магистратуры по 6 новым специализациям.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

По словам министра, в прошлом году при Министерстве здравоохранения была создана рабочая группа, которая разработала "Концепцию развития фармацевтического образования". В рамках плана мероприятий, предусмотренного данным документом, и начнется подготовка специалистов по новым направлениям.