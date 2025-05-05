https://news.day.az/society/1750233.html В Азербайджане разработали новую концепцию развития фармацевтического образования С 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов на уровне магистратуры по 6 новым специализациям. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" в Баку.
В Азербайджане разработали новую концепцию развития фармацевтического образования
С 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов на уровне магистратуры по 6 новым специализациям.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" в Баку.
По словам министра, в прошлом году при Министерстве здравоохранения была создана рабочая группа, которая разработала "Концепцию развития фармацевтического образования". В рамках плана мероприятий, предусмотренного данным документом, и начнется подготовка специалистов по новым направлениям.
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