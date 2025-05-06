На этой трассе Баку восстановлен обычный скоростной режим

На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

"Введенное в связи с дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт снято, восстановлен нормальный скоростной режим", - указали в ведомстве.