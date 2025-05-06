https://news.day.az/society/1750515.html На этой трассе Баку восстановлен обычный скоростной режим На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
На этой трассе Баку восстановлен обычный скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
"Введенное в связи с дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт снято, восстановлен нормальный скоростной режим", - указали в ведомстве.
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