Авария в Баку

На перекрестке улиц Джалала Гурбанова и Этибара Бекирли в Сураханском районе Баку произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, водитель легкового автомобиля нарушил правила и проехал на красный свет. В результате машина столкнулась с другим транспортным средством, а затем и с самим светофором.

Из-за аварии светофор был поврежден и стал непригодным для использования. В настоящее время проводятся работы по его замене на новый, уточнили в ЦИУТ.