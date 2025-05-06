https://news.day.az/society/1750647.html Авария в Баку - водитель снес светофор и машину - ВИДЕО На перекрестке улиц Джалала Гурбанова и Этибара Бекирли в Сураханском районе Баку произошла авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, водитель легкового автомобиля нарушил правила и проехал на красный свет.
Авария в Баку - водитель снес светофор и машину - ВИДЕО
На перекрестке улиц Джалала Гурбанова и Этибара Бекирли в Сураханском районе Баку произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, водитель легкового автомобиля нарушил правила и проехал на красный свет. В результате машина столкнулась с другим транспортным средством, а затем и с самим светофором.
Из-за аварии светофор был поврежден и стал непригодным для использования. В настоящее время проводятся работы по его замене на новый, уточнили в ЦИУТ.
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