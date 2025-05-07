Как будут курсировать поезда по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 9 мая?

Поскольку 9 мая является нерабочим днем, поезда в направлении Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по субботнему графику.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что ознакомиться с расписанием движения поездов можно, перейдя по ссылке: https://ticket.ady.az