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Как будут курсировать поезда по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 9 мая? - ГРАФИК

Поскольку 9 мая является нерабочим днем, поезда в направлении Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по субботнему графику. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Отмечается, что ознакомиться с расписанием движения поездов можно, перейдя по ссылке: https://ticket.ady.az