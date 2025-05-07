https://news.day.az/society/1751087.html Как будут курсировать поезда по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 9 мая? - ГРАФИК Поскольку 9 мая является нерабочим днем, поезда в направлении Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по субботнему графику. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Отмечается, что ознакомиться с расписанием движения поездов можно, перейдя по ссылке: https://ticket.ady.az
Как будут курсировать поезда по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 9 мая? - ГРАФИК
Поскольку 9 мая является нерабочим днем, поезда в направлении Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по субботнему графику.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отмечается, что ознакомиться с расписанием движения поездов можно, перейдя по ссылке: https://ticket.ady.az
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