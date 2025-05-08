В Азербайджане завершился прием первоклассников

В Азербайджане завершен процесс приема около 100 тыс. детей в I класс.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Отметим, что процесс приема детей продлится до 12 сентября.

Напомним, что с 6 мая начался этап выбора школ и педагогов в азербайджанском секторе.