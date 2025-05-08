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В Азербайджане завершился прием первоклассников - Цифры

В Азербайджане завершен процесс приема около 100 тыс. детей в I класс. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования. Отметим, что процесс приема детей продлится до 12 сентября. Напомним, что с 6 мая начался этап выбора школ и педагогов в азербайджанском секторе.