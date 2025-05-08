В Баку ограничат движение

С 00:00 часов 9 мая 2025 года в Баку будет временно ограничено движение транспорта по участку улицы Ахмеда Раджабли в Наримановском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение затронет отрезок между пересечением улиц Улугбека и Фатали хана Хойского. Меры вводятся в связи с масштабными реконструкционными работами, проводимыми в рамках строительства новой автодороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кероглу", параллельно проспекту Зии Буниятова.

Как отмечается в сообщении, перекрытие необходимо для снижения риска дорожно-транспортных происшествий в зоне активного строительства. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными путями.

Напомним, реконструкция проводится согласно утверждённой Государственной программе по модернизации транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы. Работы ведутся непрерывно и в строгом соответствии с установленным графиком.