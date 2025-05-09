В Азербайджане зафиксировано повышение водности в реках

По данным автоматических гидрологических станций на 10:00 9 мая, уровень воды в некоторых реках Азербайджана повысился.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В частности, уровень воды в реке Катехчай, которая протекает по территории Большого Кавказа, увеличился на 7 см. В нижнем течении реки Кура уровень воды повысился: в Сурре - на 19 см, в Сальяне - на 42 см, в Ширване - на 48 см, в Банке - на 21 см. В нижнем течении реки Араз уровень воды повысился в Новрузлу на 17 см и на 19 см в верхнем течении.