В Лерике спасли упавшую в овраг женщину

В Лерикском районе 62-летняя женщина пострадала в результате падения с высоты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло в селе Сивакеран.

Согласно поступившему сообщению, на место инцидента оперативно прибыли спасатели Южного регионального центра МЧС. По прибытии было установлено, что женщина, находясь на прогулке в лесистой местности, сорвалась с пешеходного моста и упала в овраг. В результате падения она получила травмы разной степени тяжести и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели, оказав пострадавшей Э.Аббасовой (1963 г.р.) необходимую помощь, эвакуировали ее из оврага и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей Э.Аббасовой (1963 г.р.), первую помощь, после чего эвакуировали ее из оврага и передали врачам скорой помощи.