Азербайджан экстрадировал лицо, объявленное в розыск Туркменистаном

Запрос Генеральной прокуратуры Туркменистана об экстрадиции гражданина страны Сапарова Атарежепа Агажепбаровича (2000 года г.р.) удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Отмечено, что Сапаров был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления и задержан в январе на территории Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" было принято решение об экстрадиции обвиняемого. В сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан компетентному органу Туркменистана.