Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Сабирабаде

В больнице умерла 13-летняя Ясемен Халид гызы Мамедли, получившая тяжелые ожоги в результате пожара, произошедшего 10 апреля в доме семьи Мамедовых в селе Бала Гашимханлы Сабирабадского района.

Об этом сообщает Day.Az.

В результате пожара шесть человек с ожогами различной степени и признаками отравления угарным газом были доставлены в Ширванскую городскую больницу. В наиболее тяжелом состоянии Ясемен Мамедли была переведена в ожоговое отделение столичной больницы. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.