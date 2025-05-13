https://news.day.az/society/1752446.html Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Сабирабаде В больнице умерла 13-летняя Ясемен Халид гызы Мамедли, получившая тяжелые ожоги в результате пожара, произошедшего 10 апреля в доме семьи Мамедовых в селе Бала Гашимханлы Сабирабадского района. Об этом сообщает Day.Az.
Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Сабирабаде
В больнице умерла 13-летняя Ясемен Халид гызы Мамедли, получившая тяжелые ожоги в результате пожара, произошедшего 10 апреля в доме семьи Мамедовых в селе Бала Гашимханлы Сабирабадского района.
Об этом сообщает Day.Az.
В результате пожара шесть человек с ожогами различной степени и признаками отравления угарным газом были доставлены в Ширванскую городскую больницу. В наиболее тяжелом состоянии Ясемен Мамедли была переведена в ожоговое отделение столичной больницы. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.
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