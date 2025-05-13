В Бейлагане изъято более 10 незаконно хранящихся винтовок

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az, в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в рамках этих мероприятий сотрудники Бейлаганского районного отдела полиции приняли от жителей района 17 винтовок различных марок.

Работа в этом направлении продолжается.