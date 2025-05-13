https://news.day.az/society/1752460.html В Бейлагане изъято более 10 незаконно хранящихся винтовок - ФОТО Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
В Бейлагане изъято более 10 незаконно хранящихся винтовок - ФОТО
Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Как передает Day.Az, в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в рамках этих мероприятий сотрудники Бейлаганского районного отдела полиции приняли от жителей района 17 винтовок различных марок.
Работа в этом направлении продолжается.
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